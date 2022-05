Conte “Le Lit de la Société” Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Conte “Le Lit de la Société” Longueville-sur-Scie, 20 mai 2022, Longueville-sur-Scie. Conte “Le Lit de la Société” Longueville-sur-Scie

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie Reynald FLORY, conteur vous propose “Le Lit de la Société” à partir de nouvelles de Guy de Maupassant.

dernière mise à jour : 2022-05-06

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime