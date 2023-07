Cet évènement est passé Conte : Le Garum venu de Rome Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conte : Le Garum venu de Rome Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris, 28 avril 2023, Paris. Le samedi 15 juillet 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Prenez part à une visite contée et découvrez l’histoire de Lutèce. Le fils d’un potier de Lutèce parviendra-t-il à se faire aimer d’une jeune fille très gourmande ? Tout dépendra du Garum ! Une histoire d’amour pour découvrir l’époque gallo-romaine dans les vestiges de la crypte. Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101995096598>mStepTracking=true

Crypte archéologique de l’île de la Cité Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Crypte archéologique de l'île de la Cité Adresse Place Jean-Paul II Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris

Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/