Conte : Le Garum venu de Rome Crypte archéologique de l’île de la Cité, 17 juin 2023, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 16h45 à 17h45

Le samedi 17 juin 2023

de 16h15 à 17h15

.Tout public. gratuit

Prenez part à une visite contée et découvrez l’histoire de Lutèce à l’occasion des Journées Européennes de l’archéologie

CONTE « Le Garum venu de Rome »

Le fils d’un potier de Lutèce parviendra-t-il à se faire aimer d’une jeune fille très gourmande ? Tout dépendra du Garum ! Une histoire d’amour pour découvrir l’époque gallo-romaine dans les vestiges de la crypte.

CONTE EN FAMILLE : A partir de 5 ans

Durée : 1h

La crypte archéologique de l’île de la Cité

Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1970, la Crypte archéologique de l’île de la Cité, située sur le parvis Notre-Dame, offre un panorama unique sur l’évolution urbaine et architecturale de l’île de la Cité, cœur historique de la capitale.A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la crypte s’anime le temps d’un week-end dédié aux enfants et aux familles.

Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris

Contact : https://www.crypte.paris.fr

Crypte Archéologique de l’île de la Cité