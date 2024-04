Conte Le Figuier Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, jeudi 16 mai 2024.

Conte Le Figuier Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au début du XXe siècle, une jeune Libanaise renonce au mariage pour suivre le chemin que lui trace un rêve étrange. Ce rêve l’amènera au Canada, où elle trouvera un amour inespéré et une famille inattendue. Au menu amour, humour, poésie et fantastique!

Le figuier est la biographie romancée d’une émigrante libanaise dont la forte personnalité avait fait une légende vivante. Influencé par une longue fréquentation des Contes des mille et une nuits, le spectacle traite de sujets aussi urgents que la tolérance religieuse, les inégalités sociales et l’ouverture à l’Autre en mêlant aventure, amour, humour, poésie et fantastique. Il salue le courage et la générosité qui permettent aux humains de s’entraider dans l’adversité, et rend hommage au pouvoir de la parole.



Par Jacques Falquet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16 21:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

