2022-11-27 – 2022-11-27 Scrignac

Finistère Scrignac Oyé Oyé ! Cette semaine, c’est dimanche après-midi que ça se passe !

Venez découvrir, au chaud près de notre nouveau poêle à bois, le récit extraordinaire d’un voyage fou au bord d’un petit bateau direction les magnifiques contrées d’Écosse ! ⛵

Cette Performance contée, issu d’un travail artistique soutenue par le Parc Régional d’Armorique, promet de nous faire voyager (performance filmée = public attentif ;)) +33 6 71 84 15 67 Scrignac

