Conte : le chat qui allait tout seul Centre Mandapa, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 15h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. payant

Conte en musique d’après Rudyard Kipling

« Écoutez bien et tendez vos oreilles ; car ceci advint, arriva, se fit

et fut, à une époque où les animaux domestiques étaient encore sauvages.

Le Chien était sauvage, le Cheval était sauvage, la Vache était

sauvage, le Mouton était sauvage et le Cochon était sauvage – aussi

sauvages qu’il est possible d’être sauvage – et ils rôdaient dans les

Bois Détrempés et les Forêts Humides. Mais le plus sauvage de tous les

animaux sauvages, c’était le Chat. Il allait seul, et pour lui tous les

endroits se valaient.

Bien sûr, l’Homme aussi était sauvage. Terriblement sauvage. Il ne commença

vraiment à s’apprivoiser que lorsqu’il rencontra la Femme… »

Centre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris

Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-chat-qui-allait-tout-seul

Pascal Henry