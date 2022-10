Conte : l’art de rater le train Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Marne

2022-10-26 18:30:00

Marne Par Luca Marchesini. Face au choix, la seule chose que je sais faire, c’est ne rien faire.

Mais au moment où j’ai décidé d’aller vivre en Andalousie, seul, loin de ma famille et de mes proches, quelque chose a basculé.Comme si la ville œuvrait secrètement pour que les indécis basculent vers le destin qui est le leur. A partir de 13 ans. Médiathèque 5 place Général de Gaulle Saint-Dizier

