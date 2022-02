CONTE, LA SOLITUDE DU POISSON ROUGE Mauguio, 12 mars 2022, Mauguio.

CONTE, LA SOLITUDE DU POISSON ROUGE Mauguio

2022-03-12 – 2022-03-12

Mauguio Hérault

“Hier en marchant dans le quartier où plus personne ne met les pieds, j’ai buté sur quelque chose. C’était un sourire, un sourire d’enfant enfoncé dans le bitume qui s’était égaré. Je l’ai gardé pour les jours irrespirables. J’ai vu des hommes, grands, forts et barbus qui pleuraient comme des petits, dans les jupes de leurs mères, j’ai vu une fille qui avait un corps de femme et une tête de gosse, j’ai vu des chapelets de petits bébés qui portaient le monde sur leurs épaules…”

Il y a des histoire où il faut accepter d’être perdu. S’aventurer hors des sentiers battus, à la rencontre de l’on ne sait quoi, de l’on ne sait qui. Les contes naissent du dedans.

Quand ils sortent de la bouche délirante d’une vieille femme sans âge, à l’allure sibylline, les contes deviennent des murmures.

Sur réservation – Tout public dès 7 ans – Durée 60 minutes

La conteuse Cécile Bergame offre un tour de contes comme une plongée dans l’univers de la tradition orale.

Par la Compagnie A Corps Bouillon.

+33 4 67 68 00 28

“Hier en marchant dans le quartier où plus personne ne met les pieds, j’ai buté sur quelque chose. C’était un sourire, un sourire d’enfant enfoncé dans le bitume qui s’était égaré. Je l’ai gardé pour les jours irrespirables. J’ai vu des hommes, grands, forts et barbus qui pleuraient comme des petits, dans les jupes de leurs mères, j’ai vu une fille qui avait un corps de femme et une tête de gosse, j’ai vu des chapelets de petits bébés qui portaient le monde sur leurs épaules…”

Il y a des histoire où il faut accepter d’être perdu. S’aventurer hors des sentiers battus, à la rencontre de l’on ne sait quoi, de l’on ne sait qui. Les contes naissent du dedans.

Quand ils sortent de la bouche délirante d’une vieille femme sans âge, à l’allure sibylline, les contes deviennent des murmures.

Sur réservation – Tout public dès 7 ans – Durée 60 minutes

Mauguio

dernière mise à jour : 2022-01-04 par