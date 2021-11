Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Conte : la légende du creux-chêne Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Conte : la légende du creux-chêne Sélestat, 4 décembre 2021

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Sélestat Bas-Rhin Racontée et expliquée par Alain Kauss, auteur, illustrateur et conteur alsacien. Il était une fois deux amis qui partirent au loin, espérant y faire fortune. L’un d’eux, distancé par son compagnon, s’installa près d’un gros chêne pour passer la nuit. Soudain, il fut réveillé par des bruits étranges… Une belle histoire pour s’émerveiller grâce à Alain Kauss, conteur alsacien Racontée et expliquée par Alain Kauss, auteur, illustrateur et conteur alsacien. Il était une fois deux amis qui partirent au loin, espérant y faire fortune. L’un d’eux, distancé par son compagnon, s’installa près d’un gros chêne pour passer la nuit. Soudain, il fut réveillé par des bruits étranges… Sélestat

