ECOLE ANATOLE FRANCE, le samedi 18 septembre à 17:00

Marthe et Marie sont deux sœurs joyeuses et aimantes jusqu’au jour où surgit Johan. L’une déclare sa flamme pendant que l’autre brûle de jalousie. À la suite de la mort tragique de Marie, Marthe se replie dans une forteresse abandonnée où elle y retient Johan prisonnier. Une nuit, Marthe surprend l’apparition d’une dame blanche, spectre de Marie. Et si des ténèbres jaillissaient alors la lumière ? École Anatole France À partir de 10 ans Durée : 1 h

Conte fantastique par Imelda Prévôt ECOLE ANATOLE FRANCE rue Michelet – Hyères

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

