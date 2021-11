Toulouse Médiathèque des Pradettes Toulouse Conte – Kémet, la terre noire par Layla Darwiche Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Mercredi 1er décembre à 15h Contes – Mythe – Égypte Kémet est le nom que les anciens Égyptiens donnaient à l'Égypte en l'honneur du limon noir et fertile que le Nil laissait après chaque crue. Le récit déroule un des mythes fondateurs de l'Égypte, celui d'Héliopolis, de la création du monde aux premiers pharaons. À partir de 9 ans – Durée : 1h Inscription au 05 61 22 22 16 Médiathèque des Pradettes

2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T17:00:00

