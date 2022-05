Conte jeune public au Musée Carnavalet : L’ange gardien du musée Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

CONTE JEUNE PUBLIC On peut s’ennuyer quand on est gardien… mais jamais quand on veille sur les œuvres d’un musée ! Il suffit d’écouter les folles histoires que les œuvres sont prêtes à raconter ! EN FAMILLE Enfants à partir de 5 ans Durée : 1 heure Musée Carnavalet-Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/agenda/conte-jeune-public-lange-gardien-du-musee https://www.carnavalet.paris.fr/agenda/conte-jeune-public-lange-gardien-du-musee

