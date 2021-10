Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Conte illustré en Langue des signes 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Conte illustré en Langue des signes 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, 22 décembre 2021, Le pouliguen. Conte illustré en Langue des signes

3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le mercredi 22 décembre à 11:00

La lecture du conte “Toc Toc Doudou” par l’interprète en langue des signes Valérie Danet sera suivie d’un atelier. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. La lecture du conte “Toc Toc Doudou” par l’interprète en langue des signes Valérie Danet sera suivie d’un atelier. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Adresse 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen