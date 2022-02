Conte-goûter à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Conte-goûter à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 23 février 2022, Braud-et-Saint-Louis. Conte-goûter à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-02-23 – 2022-02-23 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde Braud-et-Saint-Louis EUR 5 Rien de mieux en plein hiver qu’un après-midi conte goûter à Terres d’Oiseaux! Laissez-vous embarquer et prêtez l’oreille à ce bouquet de contes, fermez les yeux, sentez les embruns et écoutez le bruit des vagues! L’air marin vous ouvrira l’appétit juste à temps pour profiter du goûter qui suivra! Rien de mieux en plein hiver qu’un après-midi conte goûter à Terres d’Oiseaux! Laissez-vous embarquer et prêtez l’oreille à ce bouquet de contes, fermez les yeux, sentez les embruns et écoutez le bruit des vagues! L’air marin vous ouvrira l’appétit juste à temps pour profiter du goûter qui suivra! +33 5 57 32 88 80 Rien de mieux en plein hiver qu’un après-midi conte goûter à Terres d’Oiseaux! Laissez-vous embarquer et prêtez l’oreille à ce bouquet de contes, fermez les yeux, sentez les embruns et écoutez le bruit des vagues! L’air marin vous ouvrira l’appétit juste à temps pour profiter du goûter qui suivra! CANVA VD

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Autres Lieu Braud-et-Saint-Louis Adresse Terres d'Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Ville Braud-et-Saint-Louis lieuville Terres d'Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Departement Gironde

Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braud-et-saint-louis/

Conte-goûter à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis 2022-02-23 was last modified: by Conte-goûter à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis 23 février 2022 Braud-et-Saint-Louis Gironde

Braud-et-Saint-Louis Gironde