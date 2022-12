Conte Gilliat le marin à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte Gilliat le marin à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 1 janvier 2023, Paris. Le vendredi 24 février 2023

de 14h00 à 15h30

Le mardi 25 avril 2023

de 14h00 à 15h30

Le vendredi 28 avril 2023

de 14h00 à 15h30

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

. payant Tarif plein 7€, tarif réduit 5€ Tempêtes, naufrages et monstres marins attendent des courageux! La pieuvre géante, le naufrage et le doute guettent en mer ses aventuriers et ses travailleurs. L’un d’eux, Gilliat, leur livrera un combat solitaire avec l’espoir d’obtenir la main de la belle et douce Déruchette… Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : 0142721016 https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101976375631>mStepTracking=true

