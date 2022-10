Conte : Fred Pellerin Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

2023-01-18 – 2023-01-18 Charleville-Mézières Ardennes 26 26 EUR Place du Théâtre Théâtre Charleville-Mézières Sur les années prospères de Saint-Élie-de-Caxton, Toussaint Brodeur tenait son magasin général et faisait bénéfice de tout. À l’usure, à l’ouvrage et par ses calculs étonnants, il accumula une jolie fortune sur laquelle il fit trôner sa fierté. Aussi, le jour où il se retrouva devant l’Éternité, il se rendit bien compte qu’il n’avait pas mis de temps dans son coffre-fort. Toussaint était riche, mais n’avait même pas les moyens de racheter une seule seconde de sa vie. Il était trop tard. Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre manière de l’utiliser qui nous distingue. Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village québécois : Saint-Elie-de-Caxton « où les lutins et les fées s’écrasent dans les parebrises le soir ». La frontière entre réalité et imaginaire est ténue et toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé n’est pas fortuite.Pour réserver, cliquez ici ! +33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/ Charleville-Mézières

