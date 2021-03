Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Conte Femmes et loups Sainte-Honorine-la-Chardonne Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Honorine-la-Chardonne

Conte Femmes et loups, 18 avril 2021-18 avril 2021, Sainte-Honorine-la-Chardonne. Conte Femmes et loups 2021-04-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-04-18

Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne Sainte-Honorine-la-Chardonne Avec Isabelle Alfred

Conte pour enfants Avec Isabelle Alfred

Conte pour enfants theatrelaboderie@gmail.com +33 6 13 82 37 21 https://www.theatre.laboderie.fr/ Avec Isabelle Alfred

Conte pour enfants Avec Isabelle Alfred

Conte pour enfants

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Autres Lieu Sainte-Honorine-la-Chardonne Adresse Ville Sainte-Honorine-la-Chardonne