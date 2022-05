Conte et Piano Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: 51300

Vitry-le-François

Conte et Piano
Eglise de Rome-Saint-Charles Avenue Marcel Bailly
Vitry-le-François

2022-06-11

Une soirée avec Nathalie Weidman au piano. Un conte musical pour enfants sur la fabuleuse histoire de Charles de Foucauld.
paroisse.vitry@gmail.com +33 3 26 74 67 06
20h.

