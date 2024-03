Conte et opéra | Moment musical d’élèves du Conservatoire l’Archipel Fouesnant, mercredi 10 avril 2024.

Les classes de flûte traversière, musique de chambre et maîtrise 1 du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant se retrouvent pour un projet commun « La Princesse au petit pois », conte musical composé par Nicole Berne pour chœur d’enfants et instruments.

Résumé Le prince voudrait se marier, mais il souhaiterait épouser une vraie princesse. Un soir d’orage, une jeune fille paraît au château, couverte de boue et dégoulinante de pluie, elle se présente comme une princesse ayant eu un accident de carrosse… Pour savoir si elle est une vrai princesse, la reine met au point une ruse elle va cacher sous le matelas du lit de la princesse, un petit pois. Seule une vraie princesse sera assez délicate pour le sentir et en être gênée pour dormir…

Au programme également de ce moment musical « Les Aristochats », un extrait d’un « Concerto » de Vivaldi, un peu de French Cancan et quelques extraits d’opéras… .

Début : 2024-04-10 18:00:00

fin : 2024-04-10

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne conservatoire@ville-fouesnant.fr

