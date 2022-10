Conte et musique : Un Trait de Génisse – Jérôme Aubineau

Conte et musique : Un Trait de Génisse – Jérôme Aubineau, 16 octobre 2022



2022-10-16 – 2022-10-16 Sur le plateau, un spectacle comme un road-movie, aux ambiances contrastées, de l’univers froid de l’abattoir, à la lumière chaude du souvenir d’enfance. Des rythmes, des sons, des chocs, des sifflements, mais aussi des danses et des refrains, créés par le musicien Philippe Meunier.

Jérôme Aubineau mène l’enquête, déroulant le fil du pré à l’assiette, et nous conduit de l’abattoir aux chemins de son enfance dans la campagne vendéenne. Il embarque le spectateur à la suite du troupeau pour faire un pas de côté et se poser la question : « d’où vient le steak dans la barquette ? »

De l’enquête à la quête personnelle, un voyage intérieur universel.

Ecriture et interprétation : Jérôme Aubineau

Musique : Philippe Meunier

Spectacle tout public à partir de 13 ans

