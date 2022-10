Conte et musique : Le Réveil Maman – Jérôme Aubineau

Conte et musique : Le Réveil Maman – Jérôme Aubineau, 16 octobre 2022, . Conte et musique : Le Réveil Maman – Jérôme Aubineau



2022-10-16 11:00:00 – 2022-10-16 Un spectacle sur le thème du temps…

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher.

C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil-maman a trois sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention aux oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps… Tuc tac… Tic tac… C’est sa tactique.

Ecriture et interprétation : Jérôme Aubineau

Musique : Philippe Meunier

Spectacle jeune public 3 à 6 ans

Durée : 35 min Un spectacle sur le thème du temps…

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher.

C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil-maman a trois sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention aux oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps… Tuc tac… Tic tac… C’est sa tactique.

Ecriture et interprétation : Jérôme Aubineau

Musique : Philippe Meunier

Spectacle jeune public 3 à 6 ans

Durée : 35 min dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville