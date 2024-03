Conte et musique Des métamorphoses Nouzonville, vendredi 29 mars 2024.

Fred Pougeard s’est librement inspiré d’Ovide. Il s’est laissé emporter par ce poème-fleuve aux méandres fabuleux et terribles, d’une puissance imaginaire qui a peu d’égale. Les récits qui le composent sont miroirs de nos propres mues, ils éclairent nos intimes métamorphoses et ont ce doux pouvoir de réenchanter le monde.L’adaptation très libre du conteur, accompagné par son complice le musicien Renaud Collet, n’est pas sans s’inspirer du lointain parfum des chroniques délicieuses d’Alexandre Vialatte ; histoire de déposer ici et là quelques pincées de nonsense et pouvoir rire des dieux, de nous- mêmes et de notre temps.Pour réserver, cliquez ici !

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

Place Gambetta

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est centreculturel@villedenouzonville.fr

