Conte et Marché de Noël Beinheim Beinheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Beinheim

Conte et Marché de Noël Beinheim, 27 novembre 2022, Beinheim. Conte et Marché de Noël

rue du Presbytère Beinheim Bas-Rhin Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

2022-11-27 15:00:00 – 2022-11-27 Beinheim

Bas-Rhin Beinheim Mme Schlicht, responsable culturel du village, aimerait emmener ses citoyens à PARIS. Va-t-elle y arriver ? Nombreuses sont les intrigues entre la voyante, le couple d’amoureux, l’architecte, la mère de famille est ses enfants etc….Mystère, Mystère…….

Vous pourrez également acheter vos premiers cadeaux pour les fêtes de fin d’année en venant faire un tour au marché de Noël où de nombreuses créations diverses et variées vous attendent.

Restauration sur place. Mme Schlicht, aimerait emmener ses citoyens à PARIS. Va-t-elle y arriver ? car nombreuses sont les intrigues entre la voyante, le couple d’amoureux, l’architecte, la mère de famille et ses enfants etc….Mystère, Mystère…….

Vous pourrez également acheter vos premiers cadeaux pour les fêtes de fin d’année en venant faire un tour au marché de Noël où de nombreuses créations diverses et variées vous attendent.

Restauration sur place. +33 3 88 86 36 56 Beinheim

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Beinheim Autres Lieu Beinheim Adresse rue du Presbytère Beinheim Bas-Rhin Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg Ville Beinheim lieuville Beinheim Departement Bas-Rhin

Beinheim Beinheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beinheim/

Conte et Marché de Noël Beinheim 2022-11-27 was last modified: by Conte et Marché de Noël Beinheim Beinheim 27 novembre 2022 Bas-Rhin Beinheim rue du Presbytère Beinheim Bas-Rhin Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

Beinheim Bas-Rhin