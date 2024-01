Conte et goûter en LSF/Français Bibliothèque André Malraux Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 100 ans. gratuit

Des contes par les signes et par la voix

Les bibliothécaires sourds et entendants de la bibliothèque André Malraux vous invitent à venir voir et entendre des

histoires par les signes et par la voix.

Un goûter suivra les

contes et permettra d’échanger en Langue des Signes Française.

Venez nombreux !

Tout public de 5 à 99 ans.

ENTRÉE LIBRE au 3e

étage dans la salle d’animation jeunesse

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/bibliopi/ +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

AndréMalraux