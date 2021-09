Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail Nord, Roubaix Conte et création « Motte-Bossut, de l’usine au travail » Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Archives Nationales du Monde du Travail, le mercredi 1 décembre à 15:00

Après l’histoire contée de l’ancienne filature Motte-Bossut devenue les Archives Nationales du Monde du Travail, les enfants sont invités à créer et à réinventer un élément architectural emblématique du lieu : la cheminée. A partir de 5 ans, accompagné d’un parent. 12 enfants maximum

Gratuit

Atelier Enfant Ville d’Art et d’Histoire Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T16:00:00

