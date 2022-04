Conte et concert : Bathyscaphe Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Saint-Romain-de-Colbosc Compagnie des Gros Ours Au bord de la mer, une petite fille se promène sur la plage. Entre les petits cailloux et le sillon des vagues, il y a tout un monde à découvrir avec elle.

En contes et en chansons, vous aurez la surprise de découvrir un crabe violoniste, des crevettes de music-hall, un facteur aquatique un peu étrange et bien d’autres surprises. Un monde animé où la musique, les chansons et les illustrations réalisées en direct donnent au spectacle une dimension où tous les sens sont en éveil ! Date : Le samedi 30 avril à 17h

Durée : 40 min

