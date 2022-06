Conte et chasse aux odeurs, 12 juillet 2022, .

Conte et chasse aux odeurs



2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12 11:15:00

EUR 11 11 Et si grandir était une question de plantes et de curiosité ?

Après une histoire sur les fleurs, les fruits, les légumes et leurs odeurs… participez à une enquête sensorielle durant laquelle, parents et enfants

feront la paire !

Découvertes, conte, atelier manuel, captures et goûter de la ferme.

Pour les 3-6 ans.

