Bas-Rhin Lichtenberg EUR Le dimanche 9 octobre à 15h découvrez le conte ‚ÄúLes kilos du moineau‚Äù au château de Lichtenberg La Pellicane raconte des histoires courtes et folles, des contes merveilleux qui flanquent la trouille et font du ramdam‚ une parole instantanée et sensible qui voyage, renverse la vapeur, emmêne à l’aventure ! A la suite du spectacle, Myriam Pellicane vous propose une causerie avec pour thême les contes merveilleux. Accessible à partir de 7 ans Durée 1h Plein tarif : 6€¨ / Tarif réduit : 3,50€¨. Le tarif inclut l’entrée au château avec l’accês à l’exposition Licht’en briques et la participation au conte à 15h. Places limitées. Sur réservation : 03 88 89 98 72 / accueil@hanau-lapetitepierre.alsace découvrez le conte ‚ÄúLes kilos du moineau‚Äù au château de Lichtenberg +33 3 88 89 98 72 Lichtenberg

