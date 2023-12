CONTE ENQUÊTE Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CONTE ENQUÊTE Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 2 mars 2024 11:00, Paris. Le samedi 02 mars 2024

de 11h00 à 11h45

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit

Venez mener l’enquête dans les rayonnages d’une bibliothèque ! On a volé la gomme de

Camille ! Camille Danlléclou est

l’héritière d’une longue lignée d’inspecteurs et d’inspectrices des histoires

parfaites. Depuis l’âge des cavernes, sa famille corrige les récits qui

s’éparpillent hors de leurs trames, les mots qui s’écartent de leurs pages ou

les personnages qui s’émancipent de leur conte. Qui a donc pu kidnapper

sa super gomme à rectifier toutes les erreurs ? Les enfants, en petit

groupe d’intrépides enquêteurs et enquêtrices, vont devoir mener l’enquête pour

aider Camille à retrouver sa gomme, en explorant les rayonnages de la

bibliothèque parmi lesquels se cachent les personnages de leurs contes

préférés. Réservé aux enfants de 5 à 8 ans, ouvert aux parents accompagnants. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

