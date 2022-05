Conte enfants : Le Garum venu de Rome Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conte enfants : Le Garum venu de Rome Crypte archéologique de l’île de la Cité, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 09 juillet 2022

de 15h00 à 16h00

. payant Plein : 5 euros Réduit : 3 euros

Venez découvrir en famille l’époque gallo-romaine dans les vestiges de la crypte au travers d’un conte pour enfants! CONTE JEUNE PUBLIC Le fils d’un potier de Lutèce parviendra-t-il à se faire aimer d’une jeune fille très gourmande ? Tout dépendra du Garum ! Une histoire d’amour pour découvrir l’époque gallo-romaine dans les vestiges de la crypte. EN FAMILLE Enfants à partir de 5 ans. Durée : 1h00 Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/conte-le-garum-venu-de-rome https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/conte-le-garum-venu-de-rome

