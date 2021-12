Conte en pyjama « L’amour est un super-héros! » Vielle-Saint-Girons, 22 janvier 2022, Vielle-Saint-Girons.

Conte en pyjama « L’amour est un super-héros! » Médiathèque 26 Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

2022-01-22 20:00:00 – 2022-01-22 20:00:00 Médiathèque 26 Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons

Spectacle de lectures théâtralisées dans le cadre des Nuits de la Lecture.

La compagnie La Marge Rousse vous présentera son spectacle familial « L’Amour est une super-héros! » Inconditionnel, parfois surprenant et inattendu, l’Amour n’a pas de limites… C’est LE plus fort des super-héros!

Sur réservation et sur présentation du Pass Sanitaire pour les plus de 12 ans. Informations et inscriptions au 05 58 47 94 62.

+33 5 58 47 94 62

Médiathèque

Médiathèque 26 Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Côte Landes Nature Tourisme