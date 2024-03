Conte en musique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, lundi 22 avril 2024.

Conte en musique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Pour la journée de la Terre, venez partager avec votre / vos enfants une aventure magique & sensorielle proposée par Karine, de ZYK Azimut et Martin, bénévole à la Manufacture des Capucins, et

Laissez-vous bercer au son de la musique et du conte Les origines des mondes

Découvrez les sons de la nature & éveillez votre enfant aux merveilles de notre environnement

Apportez votre goûter pour un moment convivial au jardin

Une animation soutenue par la ville de Vernon.

RDV à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux – partie terrasse – en devanture du bâtiment.

ANIMATION GRATUITE & limitée à 20 places.

Sur réservation https://lamanufacturedescapucins.coop/

Pour la journée de la Terre, venez partager avec votre / vos enfants une aventure magique & sensorielle proposée par Karine, de ZYK Azimut et Martin, bénévole à la Manufacture des Capucins, et

Laissez-vous bercer au son de la musique et du conte Les origines des mondes

Découvrez les sons de la nature & éveillez votre enfant aux merveilles de notre environnement

Apportez votre goûter pour un moment convivial au jardin

Une animation soutenue par la ville de Vernon.

RDV à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux – partie terrasse – en devanture du bâtiment.

ANIMATION GRATUITE & limitée à 20 places.

Sur réservation https://lamanufacturedescapucins.coop/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 15:30:00

fin : 2024-04-22 17:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Conte en musique Vernon a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération