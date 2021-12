Monteynard Salle Polyvalente de Monteynard Isère, Monteynard Conte en musique Salle Polyvalente de Monteynard Monteynard Catégories d’évènement: Isère

Conte en musique

Salle Polyvalente de Monteynard, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Salle Polyvalente de Monteynard, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Accompagné de son ami violoniste, Michel nous fait pénétrer dans le monde poétique de Jean Giono, avec cette mise en espace de la nouvelle “L’homme qui plantait des arbres”, nouvelle écrite “pour faire aimer à planter des arbres”. Au texte répondent les morceaux choisis pour l’illustrer, musique classique ou populaire. Pour grands et petits.

Selon les règles sanitaires, la salle pourra accueillir une quarantaine de personnes.

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

