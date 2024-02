Conte en mouvement Tiers-Lieu Parade Arles Arles, samedi 24 février 2024.

Conte en mouvement Tiers-Lieu Parade Arles Arles Bouches-du-Rhône

Atelier famille gratuit autour du conte Vivre un conte par le corps, c’est-à-dire, voyager dans le conte, expérimenter par le corps.

Avec Sophie Bovero (Paume de Reinette)



Parents / Enfants (6 ans et +)



Conte Sololoup

Par Les Editions du Queyras



Le loup n’est pas méchant, il est seulement triste d’être seul… Un album plein de tendresse et d’humour, où les rencontres et l’amitié mettent des couleurs dans la vie ! Talentueuse illustratrice et auteure, Marion Le Doaré fourmille d’idées et de projets. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24 11:30:00

Tiers-Lieu Parade Arles 7, rue de la Roquette

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

