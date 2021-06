Thurins Thurins Rhône, Thurins Conte en balade Thurins Thurins Catégories d’évènement: Rhône

Thurins

Conte en balade Thurins, 26 juin 2021-26 juin 2021, Thurins. Conte en balade 2021-06-26 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-26 16:30:00 16:30:00 Médiathèque 5 Place de la mairie

Thurins Rhône Thurins Dans le cadre de la semaine Thurinoise de réduction des déchets, venez participer à « Conte en balade ». Départ depuis la médiathèque jusqu’au jardin partagé.

Sur inscription auprès de la médiathèque bibliotheque@mairie-thurins.fr +33 4 78 81 70 21 http://www.reseaumediaval.fr/ Dans le cadre de la semaine Thurinoise de réduction des déchets, venez participer à « Conte en balade ». Départ depuis la médiathèque jusqu’au jardin partagé.

Sur inscription auprès de la médiathèque dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Thurins Autres Lieu Thurins Adresse Médiathèque 5 Place de la mairie Ville Thurins lieuville 45.68299#4.64072