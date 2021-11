Conte écologique de Noël avec Insolit’a Danse Musée d’histoire naturelle de Lille, 15 décembre 2021, Lille.

Conte écologique de Noël avec Insolit’a Danse

du mercredi 15 décembre au samedi 18 décembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

### Spectacle dansé Blandine la spationaute et les petits explorateurs de la Planète Terre vont tenter de résoudre les énigmes du musée et ainsi sauver la planète… — info — **Samedi 18 décembre à 15h45 et 16h45 (durée : 45 min)** Dès 5 ans Tarifs : Droits d’entrée (gratuit pour les – de 12 ans) ### Ateliers Création d’accessoires pour « les petits explorateurs » du conte écologique de Noël ! — info — **Mercredi 15 décembre à 10h30 et 15h (durée 1h30)** pour les 7-12 ans Tarif 3 € (entrée gratuite pour le spectacle) **Sur réservations (nombre de places limité) sur le site de vente en ligne du musée (atelier compris)** _Par la compagnie Insolita danse, en partenariat avec la direction du Patrimoine Culturel de la Ville de Lille_

Sur réservations (nombre de places limité) sur le site de vente en ligne du musée (atelier compris)

Blandine la spationaute et les petits explorateurs de la Planète Terre vont tenter de résoudre les énigmes du musée et ainsi sauver la planète…

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T16:30:00;2021-12-18T15:45:00 2021-12-18T16:45:00