Conte d’un futur commun Cité des sciences et de l’Industrie Paris, dimanche 24 mars 2024.

Conte d’un futur commun Cette histoire se construit comme une improvisation collective, où chaque participant peut à tout moment la faire dévier ou bifurquer, la bousculer, l’augmenter, la détourner. Dimanche 24 mars, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Conte d’un futur commun choisit d’explorer de manière collective un futur désirable et les manières d’y parvenir. Spectacle participatif, c’est à l’aide de son smartphone et de sa voix que le public va participer à l’histoire à la manière d’un jeu vidéo.

Sur scène, une conteuse, un musicien et un illustrateur, avec : Louis Clément, Delphine Descombin, Yovan Girard, Maxime Hurdequint et Maxime Touroute

Production : AADN – Arts & Cultures Numériques à Lyon,

Co-production : Planétarium de Vaulx-en-Velin, Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, Stereolux, Planétarium de Nantes, association Antipodes, Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus

Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée et de la SACEM

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

