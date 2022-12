CONTE D’HIVER Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

2022-12-29 – 2022-12-29 10 rue Henri Darras Lens Pas-de-Calais Lens L’hiver est là, et il a beaucoup neigé cette nuit dans le jardin. Petit Jean a fabriqué un joli bonhomme de neige. Formidable, Petit Jean peut faire de la luge, lancer des boules de neige… Mais il est temps de rentrer à la maison pour se mettre bien au chaud. Et voilà notre petit bonhomme de neige abandonné dans le jardin pour seul compagnon le petit ourson que Petit Jean a oublié dans la neige. Découvrez les spectacles de Marionnettes à fils du Théâtre Mariska à Lens !

Embarquez dans l’une de nos nombreuses aventures avec Petit Jean, Mitsou le chat et les autres personnages de nos…

Le Théâtre Mariska, ce sont des millions de sourires, de clappements de mains et de bons moments que nous partageons avec vous depuis 1984 contact@mariska.fr +33 3 20 79 47 03 http://www.mariska.fr/programme/ 10 rue Henri Darras Lens

