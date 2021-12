Granville Granville Granville, Manche Conte d’Hiver / Lectures Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche En parallèle à l’exposition de Dana Cojbuc, Le Leurre propose deux temps de lecture d’un conte d’hiver, au sein même de l’exposition. Comme vous ne le savez que trop… de microtrublions tendent à jouer les troubles-fêtes et nous obligent à quelques contorsions sanitaires. Qu’à cela ne tienne, Le Leurre est souple ! Ainsi, pour venir écouter le conte d’hiver et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, Le Leurre propose :

– Deux séances gratuites exceptionnelles à 16h et 19h (Durée 45 minutes environ),

– Une jauge réduite (grande expo mais petit espace… vous serez assis directement sur coussin dans la neige, une ou deux chaises seront disponibles pour les moins flexibles),

– Réservation obligatoire au 02 33 90 95 13,

– Accès sur présentation du pass sanitaire,

– Gestes barrières (gel / port du masque),

