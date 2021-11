Granville Granville Granville, Manche Conte d’hiver > exposition photo Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Conte d’hiver > exposition photo Granville, 20 décembre 2021, Granville. Conte d’hiver > exposition photo Le Leurre 46 rue Saint Jean Granville

2021-12-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-01-02 18:00:00 18:00:00 Le Leurre 46 rue Saint Jean

Granville Manche Conte d’hiver : exposition de photos de Dana Cojbuc.

Tous les jours y compris à Noël et au Jour de l’an.

Mardi 28/12 à 18h > Vernissage littéraire et musical.

