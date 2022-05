Conte – Des histoires et des oeuvres Maison Salvan Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Maison Salvan, le samedi 18 juin à 11:00

Le plaisir est double : profiter d’un conte et découvrir les oeuvres de l’exposition de Jan Kopp par le prisme des histoires. Un rendez-vous pour les familles, spécial pour les petits ! Familles avec enfant à partir de 18 mois.

Sur inscription

La conteuse Céline Molinari mobilise son répertoire de contes pour le faire entrer en résonance avec l’exposition du moment de la Maison Salvan. Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne

2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T12:00:00

