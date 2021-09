Boisset Boisset Boisset, Haute-Loire Conte décalé – Le Bruit de l’Insecte Boisset Boisset Catégories d’évènement: Boisset

Haute-Loire

Conte décalé – Le Bruit de l’Insecte Boisset, 5 septembre 2021, Boisset. Conte décalé – Le Bruit de l’Insecte 2021-09-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-05

Boisset Haute-Loire Le Bruit de l’insecte, solo de Meedy Sigot. Conte décalé – A partir de 6 ans- GRATUIT dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Boisset, Haute-Loire Autres Lieu Boisset Adresse Ville Boisset lieuville 45.32292#3.98307