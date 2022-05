Conte déambulatoire Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Conte déambulatoire Istres, 22 juillet 2022, Istres. Conte déambulatoire Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres

2022-07-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-22 20:00:00 20:00:00 Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette

Istres Bouches-du-Rhône Réservation au 06 12 99 30 93

Proposé par le service Ville Lecture de la médiathèque. Conte déambulatoire avec la conteuse Katia POLLES, rythmé par des ateliers : peinture sur galets, galets contes et cairns. +33 4 42 11 28 40 Réservation au 06 12 99 30 93

Proposé par le service Ville Lecture de la médiathèque. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Ville Istres lieuville Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Conte déambulatoire Istres 2022-07-22 was last modified: by Conte déambulatoire Istres Istres 22 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône