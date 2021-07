Conte de rue – Bureau des légendes Espace Mandela – Annoeullin, 28 août 2021-28 août 2021, Annœullin.

Conte de rue – Bureau des légendes

Espace Mandela – Annoeullin, le samedi 28 août à 16:30

Bureau des légendes » un spectacle de conte de rue qui s’adresse à toute la famille : À la croisée du conte populaire, de la magie et du théâtre d’objets, Jean Joyeux et Félix Copernalle sont deux « passeurs d’histoires », drôles et extravagants, qui promènent leurs histoires comme on promène des valises, missionnés pour parcourir le monde et partir à la rencontre des gens. Ils s’installent dans la rue, dans un parc, et ouvrent leurs valises et en sortent d’étranges objets, tous porteurs d’une histoire unique !

A la croisée du conte populaire, de la magie et du théâtre d'objets, le « Bureau des Légendes » est un spectacle familial, étonnant !

Espace Mandela – Annoeullin Avenue de l’Europe 59112 Annoeullin Annœullin Nord



2021-08-28T16:30:00 2021-08-28T17:30:00