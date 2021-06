Conte de randonnée à Toucy Toucy, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Toucy.

Conte de randonnée à Toucy 2021-07-04 16:00:00 – 2021-07-04 17:30:00 Parking face à l’école maternelle La Glaudonnerie 7 Rue des Montagnes

Toucy Yonne Toucy

4 4 EUR A mes côtés, vivez un moment magique dans les bois de Toucy ! Cette balade de 4 km, adaptée aux plus petits, est l’occasion de leur faire découvrir les plus célèbres légendes de Puisaye. Fées, loups, et autres sorciers seront au rendez-vous… Une expérience à vivre en famille !

Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. De plus, certaines portions peuvent être ensoleillées, veillez à être couverts en conséquence.

salome.brugnaux@mailo.com https://www.sb-guide-en-puisaye.fr/contact

A mes côtés, vivez un moment magique dans les bois de Toucy ! Cette balade de 4 km, adaptée aux plus petits, est l’occasion de leur faire découvrir les plus célèbres légendes de Puisaye. Fées, loups, et autres sorciers seront au rendez-vous… Une expérience à vivre en famille !

Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. De plus, certaines portions peuvent être ensoleillées, veillez à être couverts en conséquence.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par