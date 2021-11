Albi Ludothèque La Marelle Albi, Tarn Conte de Noël signé Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Conte de Noël signé Ludothèque La Marelle, 21 décembre 2021, Albi. Conte de Noël signé

Ludothèque La Marelle, le mardi 21 décembre à 10:00

Un moment d’éveil et d’apprentissage pour vos enfants tout en apprenant les signes. Contes de noël signés. Avec Cécile, éducatrice spécialisée. Atelier pour les enfants à partir de 2 ans. **Renseignements et inscriptions auprès de Cécile Capeillere :** * 0685452630 * [cecilecapeillere@outlook.fr](mailto:cecilecapeillere@outlook.fr) Atelier ludique bébé signe Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Ludothèque La Marelle Adresse 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Ville Albi lieuville Ludothèque La Marelle Albi