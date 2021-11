Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Conte de Noël : Petites bulles de Noël Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

Conte de Noël : Petites bulles de Noël Soultz-sous-Forêts, 4 décembre 2021, Soultz-sous-Forêts. Conte de Noël : Petites bulles de Noël Soultz-sous-Forêts

2021-12-04 – 2021-12-04

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Une voix chante, berce, appelle ; des mains montrent, bougent, dansent et se cachent. Ensemble elles éclairent les chemins vers la magie de Noël. Lecture du conte de Noël « Petites bulles de Noël » par la compagnie Les Toiles de deux mains. Dès 3 ans, sur réservation. +33 3 88 80 60 63 Une voix chante, berce, appelle ; des mains montrent, bougent, dansent et se cachent. Ensemble elles éclairent les chemins vers la magie de Noël. Soultz-sous-Forêts

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Autres Lieu Soultz-sous-Forêts Adresse Ville Soultz-sous-Forêts lieuville Soultz-sous-Forêts