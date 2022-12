Conte de Noël et goûter Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime L’histoire… Miss Alice est passionnée de Noël depuis toujours. Quelle n’est pas sa surprise quand elle aperçoit, au loin dans le ciel, le traîneau du Père Noël ! … mais une question lui vient en tête : comment font donc les rennes pour voler ? Pour résoudre ce grand mystère, elle ira jusqu’au Pôle Nord lors d’une expédition pleine de surprises ! Par la Compagnie La Belle Envolée – Durée : 45 minutes

Pour les enfants de 4 à 10 ans – Les enfants de moins de 5 ans devront être accompagnés.

Tarif adulte accompagnateur et enfant / conte + goûter : 12 € par personne

Tarif conte seul : 7 €

Sur réservation. contact@cie-labelleenvolee.fr +33 6 20 58 85 15 https://cie-labelleenvolee.fr/?fbclid=IwAR01DBjUOkFuH4yQPfClZhgLkPOr5UI0v4h6lNwYmLlWdLQNn8fbhhwn_bc Le Havre

