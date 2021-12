Montardon Montardon Montardon, Pyrénées-Atlantiques Conte de Noël et construction de jouets en bois Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Pyrénées-Atlantiques

Conte de Noël et construction de jouets en bois Montardon, 22 décembre 2021, Montardon. Conte de Noël et construction de jouets en bois Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon

2021-12-22 – 2021-12-22 Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon EUR 11 11 Plongez votre enfant dans l’ambiance de Noël avec cet atelier proposé en décembre à la cueillette de L’ Aragnon. Il assistera à un joli conte de Noël et participera à un atelier de construction de jouets en bois et un goûter de Noël !

Durée : 2h

Pour les 6-14 ans. Plongez votre enfant dans l’ambiance de Noël avec cet atelier proposé en décembre à la cueillette de L’ Aragnon. Il assistera à un joli conte de Noël et participera à un atelier de construction de jouets en bois et un goûter de Noël !

Durée : 2h

Pour les 6-14 ans. Plongez votre enfant dans l’ambiance de Noël avec cet atelier proposé en décembre à la cueillette de L’ Aragnon. Il assistera à un joli conte de Noël et participera à un atelier de construction de jouets en bois et un goûter de Noël !

Durée : 2h

Pour les 6-14 ans. Cueillet de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon

dernière mise à jour : 2021-12-03 par

Détails Catégories d’évènement: Montardon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montardon Adresse Lieu-dit L'Aragnon Cueillette de l'Aragnon Ville Montardon lieuville Lieu-dit L'Aragnon Cueillette de l'Aragnon Montardon