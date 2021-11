Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Conte de Noël en musique par les Magiconteurs Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Conte de Noël en musique par les Magiconteurs
Médiathèque Jean-François Sarasin, Hermanville-sur-Mer

8 décembre 2021, 17:00:00 – 18:00:00

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer Deux lutins, Pipo et Lali, se rencontrent dans la forêt alors qu’ils préparent Noël.

Ils se racontent les dernières histoires qu’ils ont entendues sur le Père Noël « il paraît que… ». Tour à tour, problématiques légères, enjouées ou émouvantes, leurs histoires accompagnées de la flûte, du piano et de chants, transporteront le public dans l’imaginaire merveilleux de Noël.

Durée : 45min.

Source : Les Magiconteurs

